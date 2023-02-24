«Желтый» уровень погодной опасности объявили в Москве

В Москве и Московской области объявили «желтый» уровень погодной опасности, предупреждает Гидрометцентр России.

«Гололедно-изморозевое отложение. Период предупреждения с 09:00 до 21:00 00 субботы, 25 февраля. Местами налипание мокрого снега, гололед», — говорится в предупреждении по столице.

Кроме того, до 21:00 воскресенья, 26 февраля, горожан предупредили о гололедице на дорогах.