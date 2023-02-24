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1 час назад

«Желтый» уровень погодной опасности объявили в Москве

Мослента

В Москве и Московской области объявили «желтый» уровень погодной опасности, предупреждает Гидрометцентр России.

«Желтый» уровень погодной опасности объявили в Москве
Фото: МослентаМослента

«Гололедно-изморозевое отложение. Период предупреждения с 09:00 до 21:00 00 субботы, 25 февраля. Местами налипание мокрого снега, гололед», — говорится в предупреждении по столице.

Кроме того, до 21:00 воскресенья, 26 февраля, горожан предупредили о гололедице на дорогах.

Аналогичная ситуация прогнозируется и на территории Подмосковья.

Ранее синоптик Михаил Леус назвал дату прихода климатической весны в столицу. Он сообщил, что метеорологические службы перешли на новые климатические нормы.

Новости Москвы,Михаил Леус,
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