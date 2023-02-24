Собянин рассказал об отреставрированных памятниках архитектуры в Москве

Московская программа реставрации перешагнула знаковый рубеж — две тысячи возрожденных памятников архитектуры. О ее результатах и планах на ближайшее время рассказал в своем блоге Сергей Собянин.

Фото: Mos.ru Mos.ru

Благодаря действию программы число исторических и культурных памятников в неудовлетворительном состоянии сократилось с 2010 года в 7,4 раза — с 1325 до 180. В то же время доля объектов культурного наследия в хорошем и удовлетворительном состоянии выросла с 61 до 96,4 процента.

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«Таких объемов реставрационных работ нет ни в одном другом городе мира. Забота о сохранении московской старины объединила городские власти, федеральные ведомства, религиозные общины и многочисленных частных владельцев памятников архитектуры», — написал Мэр Москвы.

Ключевая заслуга в возрождении московской старины принадлежит специалистам-реставраторам, которые последние годы трудятся не покладая рук. В прошлом году они вернули былую красоту более чем 200 памятникам архитектуры, среди которых немало знаковых для города объектов.

Особняк Рутковских в Большом Козловском переулке

В ходе работ фасаду здания XIX века возвращен исторический облик. На свое место вернулась арка с коваными воротами, воссозданы кирпичный фронтон на южном фасаде и утраченные элементы кровли.

В подвале и на первом этаже дома отреставрировали кирпичные своды Монье. Специалисты восстановили мозаичный пол, исторический паркет и другие детали интерьера.

Усадьба тайного советника обер-прокурора Святейшего синода А.А. Яковлева на Тверском бульваре

Тот самый дом Грибоедова из романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». Начиная с 30-х годов прошлого века здесь размещается Литературный институт имени А.М. Горького.

«Работы по реставрации проводились в четырех строениях: главном доме, двух флигелях и конюшне. Специалисты полностью восстановили фасады с лепным декором и декоративными архитектурными деталями XIX века», — рассказал Сергей Собянин.

В интерьерах воссоздали мраморные подоконники, каменные лестницы, лепной декор и деревянные потолочные карнизы с фризом. Сохранившиеся дубовые двери начала XX века отреставрировали и покрасили. Недостающие двери и художественный паркет воссоздали по историческим образцам и документам.

Комплекс зданий Мариинского женского училища на Софийской набережной

Здания, построенные в XVIII–XIX веках, пришли в полное запустение в конце XX столетия. Мастерам пришлось сильно потрудиться, чтобы восстановить фасады, историческую планировку и интерьеры главного корпуса училища.

Большой объем реставрационных работ выполнили и в соседних постройках: доме смотрителя училища и доме директора товарищества «Эйнем».

Храм Воскресения Словущего на Успенском Вражке

Специалисты укрепили кирпичные стены, усилили конструкцию и заменили покрытие кровли, восстановили лепной декор, обновили позолоту на крестах, отреставрировали крыльцо со стороны Брюсова переулка. Кроме того, они привели в порядок внутреннее убранство, в том числе иконостас с позолотой.

В ходе работ на фронтонах и сводах под слоем краски реставраторы обнаружили монументальную живопись середины XIX — начала XX века. Мастерам удалось раскрыть живописные работы и восстановить их.

ВДНХ — один из главных центров реставрационной программы Москвы на протяжении нескольких последних лет. В прошлом году список возрожденных исторических объектов пополнился павильоном № 5 «Физика» (бывший Латвийской ССР), в котором теперь работает Музей городского хозяйства.

«Позади большая и скрупулезная работа. Например, чтобы воссоздать изделия из художественного металла на фасадах, потребовалось перелопатить сотни листов авторской проектной и рабочей документации 1954 года и под лупой изучить множество исторических фотографий», — рассказал Сергей Собянин.

Специалисты полностью отреставрировали парадный дверной блок главного фасада. В интерьерах павильона демонтировали фанерные конструкции, которые скрывали гипсовую лепнину. От поздних покрасочных слоев расчистили сохранившийся декор. Мастера выявили богатое авторское колористическое решение интерьеров, раскрыли фрагменты живописи и воссоздали многие утраченные элементы, включая люстры и витражи.

«В ближайшие годы планируем сделать не меньше. Сегодня реставрационные работы ведутся на 561 объекте культурного наследия, из них приблизительно 200 будет завершено уже в 2023 году», — уточнил Мэр Москвы.

Так, на финальном этапе находится реставрация павильона № 66 (бывший Узбекской ССР) ВДНХ, в котором разместится выставочно-торговый центр Республики Узбекистан. В рамках проекта привели в порядок каскадные фонтаны и беседку-ротонду, выполненную в национальном стиле.

В павильоне № 51 (бывший «Главмясо») завершены фасадные работы. Мастера отреставрировали уникальные керамические картины, созданные художником-анималистом Вадимом Трофимовым. По архивным материалам и фотографиям специалисты воссоздают бетонные скульптуры быков, которые вновь займут свое законное место.

В обновленном павильоне № 59 разместится экспозиция Политехнического музея. В ходе фасадных работ специалисты уделили большое внимание реставрации звезды и ее шпиля.

Рядом с ВДНХ приведут в порядок еще одну достопримечательность Москвы — знаменитый монумент «Покорителям космоса» с памятником Константину Циолковскому.

Главный корпус Яузской больницы

В главном корпусе городской клинической больницы № 23 имени И.В. Давыдовского (она известна также как Яузская больница) специалисты восстановили лепной декор, отреставрировали сохранившиеся своды Монье и архитектурные элементы: скульптуры атлантов, барельефы, декор на главной лестнице. Пол вновь украшает покрытие из метлахской плитки.

В рамках второго этапа проекта ведутся работы по фасадам и инженерным сетям, идет реставрация колонн, лепного декора, лестничных маршей.

Кроме того, в главном корпусе установили уникальный витраж «Святой Иероним вынимает занозу из лапы льва», созданный и подаренный больнице художником Максимом Кантором.

Музей имени А.А. Бахрушина

Государственный центральный театральный музей имени А.А. Бахрушина, расположенный в комплексе усадебных зданий XVIII–XIX веков, существует почти 130 лет. На его базе создается первый в России музейно-театральный квартал — «Бахрушинский».

Во время реставрации специалисты сделали несколько интересных открытий. В здании музея, который находится на улице Бахрушина (дом 31/12, строение 1), нашли угол кирпичной кладки, который оказался утерянным камином. Его воссоздадут по архивным документам.

При проведении расчистки реставраторы обнаружили в кабинете Алексея Бахрушина орнаментальный фриз конца XIX века, а также балконный проем и камин, устроенные при хозяине усадьбы. В Граненой столовой под слоями отделки нашли трафаретный орнамент знаменитого бахрушинского чертополоха, по которому была воссоздана современная отделка этого зала.

Донской монастырь

Город помогает возрождать во всей красе уникальный архитектурный ансамбль монастыря. Почти завершена реставрация пяти башен.

В этом году сдадут еще два исторических объекта. Это домик настоятеля, где уже отреставрировали фасады, заменили кровлю и завершается восстановление интерьеров, и Новый собор, в котором продолжаются работы (в частности, на крыше верхнего яруса).