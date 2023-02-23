Собянин поздравил москвичей с Днем защитника Отечества

«Уважаемые москвичи — ветераны, военнослужащие, участники специальной военной операции! Сердечно поздравляю вас с Днем защитника Отечества. Этот праздник обретает особый смысл в наши дни, когда российские Вооруженные Силы сражаются за безопасность и суверенитет нашей страны, проявляя мужество и героизм», — отметил градоначальник.