В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+9° в 
USD 74.71EUR 79.57
Войти в почту
33 минуты назад

Собянин поздравил москвичей с Днем защитника Отечества

Мослентаиещё 1

С Днем защитника Отечества поздравил москвичей в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

Собянин поздравил москвичей с Днем защитника Отечества
Фото: МослентаМослента

«Уважаемые москвичи — ветераны, военнослужащие, участники специальной военной операции! Сердечно поздравляю вас с Днем защитника Отечества. Этот праздник обретает особый смысл в наши дни, когда российские Вооруженные Силы сражаются за безопасность и суверенитет нашей страны, проявляя мужество и героизм», — отметил градоначальник.

Собянин пожелал всем защитникам родины бодрости духа, новых сил и успешного выполнения боевых задач.

«Мы гордимся вами, доблестные защитники Отчизны!» — подчеркнул глава города.

Ранее особенности празднования свадьбы в военные годы раскрыла 102-летняя москвичка Валентина Петровна Минаева. Она была медсестрой в военном госпитале еще во время Финской войны.

Новости Москвы,Валентина Минаева,Сергей Собянин,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий