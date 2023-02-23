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1 час назад

Парковка в Москве стала бесплатной

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Бесплатной стала парковка в Москве с четверга, 23 февраля, по субботу, 25 февраля. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

«С 23 по 25 февраля парковаться на всех улицах Москвы можно будет бесплатно. 26 февраля парковки будут работать по тарифу воскресенья — бесплатно везде, кроме улиц с тарифами 380 и 450 рублей в час», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что парковки со шлагбаумом останутся платными все дни.

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Ранее на парковке в одном из дворов в центре столицы был обнаружен раритетный автомобиль-амфибия. По словам автора, заброшенный автомобиль Ford GPA был найден в сквере за бывшей усадьбой на улице Большая Полянка.

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