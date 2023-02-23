Парковка в Москве стала бесплатной

«С 23 по 25 февраля парковаться на всех улицах Москвы можно будет бесплатно. 26 февраля парковки будут работать по тарифу воскресенья — бесплатно везде, кроме улиц с тарифами 380 и 450 рублей в час», — говорится в сообщении.