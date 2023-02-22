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43 минуты назад

Синоптик дал москвичам прогноз на суровый март

Мослентаиещё 5

Прогноз на март дал москвичам ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. В интервью «Вечерней Москве» он подчеркнул, что первого весеннего тепла столичным жителям стоит ждать не раньше конца марта, а стабильная весенняя погода установится лишь в конце первой декады апреля

Москвичам пообещали суровый март
Фото: МослентаМослента

«Март грядет достаточно суровым. Он подтвердит статус очень неустойчивого месяца, с традиционными возвратами холодов, с усилением морозов, с арктическими вторжениями и зарядами снега», — уточнил синоптик.

При этом, добавил метеоролог, среднемесячная температура в первый месяц весны будет выше нормы на три-четыре градуса.

Ранее дату прихода климатической весны в Москву назвал специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус. Он сообщил, что метеорологические службы перешли на новые климатические нормы.

Новости Москвы,Михаил Леус,Евгений Тишковец,
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