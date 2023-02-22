Москвичам пообещали суровый март

Прогноз на март дал москвичам ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. В интервью «Вечерней Москве» он подчеркнул, что первого весеннего тепла столичным жителям стоит ждать не раньше конца марта, а стабильная весенняя погода установится лишь в конце первой декады апреля

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«Март грядет достаточно суровым. Он подтвердит статус очень неустойчивого месяца, с традиционными возвратами холодов, с усилением морозов, с арктическими вторжениями и зарядами снега», — уточнил синоптик.

При этом, добавил метеоролог, среднемесячная температура в первый месяц весны будет выше нормы на три-четыре градуса.