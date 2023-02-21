В Центральном доме ученых в Москве пройдет праздничный концерт к 23 февраля

В пятницу, 24 февраля, в Большом зале Центрального дома ученых пройдет концерт, посвященный Дню защитника Отечества. Зрители услышат военные и русские народные песни, романсы и оперетту. Со сцены прозвучат «День Победы», «Вдоль по Питерской», «Карамболина» и другие произведения.