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1 час назад

В Центральном доме ученых в Москве пройдет праздничный концерт к 23 февраля

Вечерняя Москва

В пятницу, 24 февраля, в Большом зале Центрального дома ученых пройдет концерт, посвященный Дню защитника Отечества. Зрители услышат военные и русские народные песни, романсы и оперетту. Со сцены прозвучат «День Победы», «Вдоль по Питерской», «Карамболина» и другие произведения.

В Центральном доме ученых в Москве пройдет праздничный концерт к 23 февраля
Фото:  Вечерняя Москва Вечерняя Москва

Перед зрителями выступят солисты Музыкально-драматического театра, многие из которых являются лауреатами международных конкурсов: Ольга Антипова (сопрано), Марина Кузьминых (меццо-сопрано), Руфат Низамов (бас), Дмитрий Максименко (фортепиано).

Начало концерта 24 февраля в 17:00, адрес — Пречистенка, 16/2.

Новости Москвы,Ольга Антипова,
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