Названы главные «фишки» московского языка 90-х

«Для 90-х годов была характерной бандитская лексика. Появление образа "нового русского" в малиновом пиджаке и с золотой цепочкой — "голдой" — привело к образованию специфического сленга», — рассказал эксперт.

По словам Кронгауза, в 90-е были популярны, например, слова и понятия «распальцовка», «базар», «пацаны», «забить стрелку». Вскоре этот сленг стал отходить на второй план и культивировался в первую очередь криминальными фильмами и сериалами.