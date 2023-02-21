Москвичам пообещали аномальный мороз

Аномальный мороз до минус 28 градусов пообещал жителям столицы научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Он сообщил «Интерфаксу», что в среду, 22 февраля прогнозируется самый холодный день.

«Минимальная температура ночью — минус 19-21, по области до минус 28 градусов. А дневные температуры — минус 13-11. Очень холодная погода, которая на 8-9 градусов ниже многолетних значений», — рассказал синоптик.

На День защитника Отечества 23 февраля в Москве ожидается 18-16 градусов мороза ночью, в Подмосковье — до минус 23 градусов. Дневная температура составит минус 10-9 градусов, по области — до минус 12. Это ниже нормы примерно на восемь градусов, уточнил Вильфанд.

Несмотря на все это, в целом погода в столичном регионе ожидается спокойной и без осадков, отметил синоптик.