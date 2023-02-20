Несколько улиц перекроют в Хамовниках 22 февраля

Несколько улиц в районе Хамовники будут временно перекрыты для движения 22 февраля. Об этом в пятницу, 20 февраля, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.
С 05:30 и до окончания мероприятия перекроют съезд с улицы Хамовнический Вал на улицу Доватора. С 15:00 движение ограничат на участках улиц 10-летия Октября, 3-й Фрунзенской, Ефремова и Трубецкой.
Кроме того, с 00:01 запретят парковку на ряде участков, в том числе на улице Хамовнический Вал и на Комсомольском проспекте, пишет Telegram-канал «Дептранс. Оперативно». Водителям рекомендовано ознакомиться с ограничениями и выбрать другие маршруты движения.
С 20 февраля на участках Киевского шоссе и Серебрянического переулка вводятся ограничения на движение транспорта. Это связано с проведением строительных работ и проведением киносъемок.
Помимо этого, в связи с проведением строительных работ в районе 14-го километра МКАД временно перекроют движение транспорта. Ограничение будет действовать 26 февраля с 02:00 до 02:20 и с 03:40 до 04:00.