Несколько улиц перекроют в Хамовниках 22 февраля

Несколько улиц в районе Хамовники будут временно перекрыты для движения 22 февраля. Об этом в пятницу, 20 февраля, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

С 05:30 и до окончания мероприятия перекроют съезд с улицы Хамовнический Вал на улицу Доватора. С 15:00 движение ограничат на участках улиц 10-летия Октября, 3-й Фрунзенской, Ефремова и Трубецкой.

Кроме того, с 00:01 запретят парковку на ряде участков, в том числе на улице Хамовнический Вал и на Комсомольском проспекте, пишет Telegram-канал «Дептранс. Оперативно». Водителям рекомендовано ознакомиться с ограничениями и выбрать другие маршруты движения.

С 20 февраля на участках Киевского шоссе и Серебрянического переулка вводятся ограничения на движение транспорта. Это связано с проведением строительных работ и проведением киносъемок.