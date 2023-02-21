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26 минут назад

Раскрыты самые интересные экскурсионные маршруты в Москве

Мослентаиещё 2

Самые интересные экскурсионные маршруты по Москве раскрыли на официальном сайте мэра столицы местные гиды. В Международный день экскурсовода, 21 февраля, специалисты дали москвичам и гостям города несколько рекомендаций.

Раскрыты самые интересные экскурсионные маршруты в Москве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам экскурсовода, краеведа и автора проекта «Прогулки по Москве» Александра Усольцева, стоит отправиться на прогулку в центр города, в переулки, сохранившие свою аутентичность: в район Тверской улицы, в кварталы от Арбата до Остоженки, на улицы, которые писатель Лев Толстой описывал в романе «Война и мир».

Путешествия по Москве в VR-очках от проекта «Москва глазами инженера» предлагает гостям столицы и местным жителям экскурсовод Галина Минакова. С помощью виртуальной реальности можно увидеть, какой могла бы стать столица, если бы все грандиозные проекты архитекторов 1920-1930-х годов воплотились в жизнь.

«Нереальные виртуальные виды Дворца Советов со стометровым [революционером Владимиром] Лениным на вершине, гигантский бассейн вместо Болотного острова и стеклянные небоскребы вместо ГУМа неизменно производят впечатление на всех», — отметила эксперт.

Гид-переводчик Михаил Сметник часто проводит экскурсии на ВДНХ. Там можно не только ознакомиться с образцами советского монументализма и погулять в красивом парке, но и посетить Музей космонавтики и «Москвариум». Еще Сметник рекомендует посетить монастыри — Донской, Новоспасский, Новодевичий и Симоновский.

Новости Москвы,Александр Усольцев,Лев Толстой,ВДНХ,
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