Более 50 видов блинов приготовят для гостей фестиваля «Московская Масленица»

На фестивале «Московская Масленица» можно будет попробовать и купить более 50 видов блинов, приготовленных по рецептам со всей страны.

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Сытные блины можно поесть на Тверской площади. Их начиняют ветчиной и сыром, лососем, сливочным сыром и сметаной, говяжьим фаршем или грибами в сливочном соусе. На площади Революции гостям предложат таежный блин с кедровыми орехами и вареньем из сосновых шишек, а также блины с бананом и шоколадом, сметаной или творогом.

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Узнать, как готовят блины разные народы России, можно на Пушкинской набережной в Парке Горького. Здесь есть и мордовские блины пачат, и удмуртские табани, и дальневосточные блины, и блины по-донецки. Гости смогут попробовать безглютеновые, ажурные, сырные, свекольные, шпинатные, тыквенные блины, а также приготовленные на рисовом, овсяном и других видах растительного молока.

На пересечении Соколово-Мещерской и Юровской улиц посетителей порадуют блинами с медом, бананом и грецким орехом, яблоками и карамелью, сыром, ветчиной и зеленью. На Коптевском бульваре повара готовят блины «Купеческие» с бараниной на углях и свежими овощами, блины «Широкая Масленица» с апельсином, медом и имбирем и блины «Боярские» с мягким сыром, креветками и клубникой.

В сквере у Гольяновского пруда угостят блинами с сыром и ветчиной, с сыром и пеперони и просто с сыром, а на Городецкой улице — с мясом, сгущенкой, творогом и шоколадной пастой.

На Святоозерской улице можно будет попробовать блинные пироги с творожным кремом и апельсином, с курицей, шпинатом и сыром, а на Профсоюзной — блинные торты с какао и ягодами, «Тирамису», «Красный бархат» и блинный десерт с творожным кремом и свежими ягодами. Там же можно найти и сладкие рулеты, приготовленные из блинов.

Гречневые и кукурузные блины готовят на улицах Перерве и Митинской. Их делают с ветчиной и сыром, вишневым вареньем, припеком, медом, красной рыбой, мясом, курицей и грибами.

На площадках фестиваля можно не только попробовать блины, но и принять участие в кулинарных занятиях. Юных посетителей научат готовить традиционные угощения, а гости постарше смогут испечь блины в печах и офирах под руководством опытных поваров.