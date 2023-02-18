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27 минут назад

В Москве найдены самые некрасивые хинкали

Мослента

Самые некрасивые хинкали были найдены ресторанным критиком Михаилом Костиным в одном из столичных кафе на улице Ленивке. Фотографией блюда из пяти хинкали он поделился на своей странице в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

В Москве найдены самые некрасивые хинкали
Фото: @mkostin_ru@mkostin_ru

«Пошел я за вкусными столичными пельменями, а нашел грустные хинкали за 630 рублей. На вид — самые страшненькие хинкальные творения в столице (из всех, что я видел и пробовал)», — написал он. Таким образом, цена одного хинкали составляет в заведении 126 рублей.

Костин добавил, что на вкус блюдо ему тоже не понравилось — критик пожаловался, что местами в хинкали было недоваренное толстое тесто и сухая начинка с палками зелени.

Ранее Костин раскрыл способ определить хорошую столичную пельменную. Он отметил, что сделать это достаточно просто.

Новости Москвы,Михаил Костин,
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