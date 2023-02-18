В Москве найдены самые некрасивые хинкали

«Пошел я за вкусными столичными пельменями, а нашел грустные хинкали за 630 рублей. На вид — самые страшненькие хинкальные творения в столице (из всех, что я видел и пробовал)», — написал он. Таким образом, цена одного хинкали составляет в заведении 126 рублей.