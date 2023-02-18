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10 минут назад

Москва стала городом с самым быстрым метро в мире

Майк Габриелян

Москва установила рекорд, став городом самого быстрого в мире метро. На Кольцевой линии запустили новую автоматику движения, благодаря которой поезда ходят с интервалом в 80 секунд. Об этом сообщил Департамент транспорта столицы.

Москва стала городом с самым быстрым метро в мире
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Во время испытаний в подземке одновременно двигалось максимальное количество поездов - до 45 на обоих путях. Они приезжали на станции с минимальным интервалом около 80 секунд.

«Быстрее, чем в метро Парижа, Токио, Гонконга и Пекина. Это самый короткий интервал движения составов метро в мире!» - резюмировали в Дептрансе.

Новая система разработана на отечественном программном оборудовании. Чиновники утверждают, что она работает без перебоев на предельных нагрузках, когда увеличивается количество пассажиров.

В Дептрансе говорят, что начале года завершилось обновление автоматики и телемеханики движения поездов на Кольцевой линии. Поезда теперь приезжают на 6-10 секунд быстрее в пиковые часы, а в вагонах стало просторнее.

Ранее стало известно, как москвичи и гости города относятся к танцующим пассажирам в метро.

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