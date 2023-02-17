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27 минут назад

В Москве началось тестирование дистанционного пополнения карты «Тройка»

Вечерняя Москва

В Москве запустили тестирование удаленного пополнения карты «Тройка», при котором нет необходимости использовать терминалы. Об этом в пятницу, 17 февраля, сообщили в Департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

В Москве началось тестирование дистанционного пополнения «Тройки»
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

В департаменте отметили, что карту «Тройка» можно будет пополнить через мобильное приложение. После для активации проездного достаточно будет приложить карту к турникету.

В настоящее время технология проходит закрытое тестирование, уточнили в Telegram-канале «Дептранс Москвы».

В четверг, 16 февраля, в дептрансе рассказали об эволюции оплаты проезда в столичных трамваях. Пассажирам не нужно будет стоять в очереди к единственному турникету. Теперь для оплаты поездки достаточно приложить карту к установленному в салоне валидатору. Также в дептрансе вспомнили, как платили за проезд в XX веке.

В свою очередь мэр Москвы Сергей Собянин недавно сообщил, что все турникеты в метро и на МЦК теперь могут принимать оплату проезда банковской картой.

Новости Москвы,Сергей Собянин,
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