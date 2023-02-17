В Москве началось тестирование дистанционного пополнения «Тройки»

В Москве запустили тестирование удаленного пополнения карты «Тройка», при котором нет необходимости использовать терминалы. Об этом в пятницу, 17 февраля, сообщили в Департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

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В департаменте отметили, что карту «Тройка» можно будет пополнить через мобильное приложение. После для активации проездного достаточно будет приложить карту к турникету.

В настоящее время технология проходит закрытое тестирование, уточнили в Telegram-канале «Дептранс Москвы».

В четверг, 16 февраля, в дептрансе рассказали об эволюции оплаты проезда в столичных трамваях. Пассажирам не нужно будет стоять в очереди к единственному турникету. Теперь для оплаты поездки достаточно приложить карту к установленному в салоне валидатору. Также в дептрансе вспомнили, как платили за проезд в XX веке.