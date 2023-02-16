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37 минут назад

Этюды Петрова-Водкина и Левитана хотят признать бесхозными в Третьяковке

Газета.Ru

Третьяковская галерея объяснила, почему обратилась в суд с просьбой признать 72 живописных, 19 графических картин и три предмета скульптуры бесхозными. Об этом сообщает РИА Новости.

Этюды Левитана хотят признать бесхозными в Третьяковке
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Предметы искусства хотят обратить в доход государства, поскольку невозможно установить их владельцев.

"Обращение произведений искусства в доход государства в случае, когда установить их владельцев не представляется возможным, является обычной процедурой для предметов, находящихся не менее пяти лет на временном хранении в музее", — рассказали в Третьяковке.

Чтобы установить личности владельцев, необходимо направить соответствующие запросы в органы исполнительной власти, управления ЗАГС, а также опубликовать список предметов. Окончательное решение по этому вопросу примет суд.

В Третьяковской галерее сменился директор

Среди художественных произведений, не имеющих владельцев, есть этюды Кузьмы Петрова-Водкина и Исаака Левитана, картины Меретгельды Акмамедова, Меретдурды Аннакулиева, Андрея Коцки, Андрея Курнакова, Василия Рождественского, Юлии Оболенской. Просьбу Третьяковки суд рассмотрит 2 марта.

Новости Москвы,Василий Рождественский,Исаак Левитан,
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