Этюды Левитана хотят признать бесхозными в Третьяковке

Третьяковская галерея объяснила, почему обратилась в суд с просьбой признать 72 живописных, 19 графических картин и три предмета скульптуры бесхозными. Об этом сообщает РИА Новости.
Предметы искусства хотят обратить в доход государства, поскольку невозможно установить их владельцев.
"Обращение произведений искусства в доход государства в случае, когда установить их владельцев не представляется возможным, является обычной процедурой для предметов, находящихся не менее пяти лет на временном хранении в музее", — рассказали в Третьяковке.
Чтобы установить личности владельцев, необходимо направить соответствующие запросы в органы исполнительной власти, управления ЗАГС, а также опубликовать список предметов. Окончательное решение по этому вопросу примет суд.
Среди художественных произведений, не имеющих владельцев, есть этюды Кузьмы Петрова-Водкина и Исаака Левитана, картины Меретгельды Акмамедова, Меретдурды Аннакулиева, Андрея Коцки, Андрея Курнакова, Василия Рождественского, Юлии Оболенской. Просьбу Третьяковки суд рассмотрит 2 марта.