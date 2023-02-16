Московское метро могут продлить до Мытищ

Столичное метро может прийти в подмосковные Мытищи. Как сообщил в своем Telegram-канале губернатор Андрей Воробьев, сейчас этот вопрос прорабатывается властями Московской области и Москвы.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Андрей Воробьев также отметил, что в этом году метро придет в Долгопрудный: на "салатовый" ветке откроется станция "Физтех". Таким образом метро в шаговой доступности появится еще у 30 тысяч жителей области.