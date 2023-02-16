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27 минут назад

Московское метро могут продлить до Мытищ

Российская Газета

Столичное метро может прийти в подмосковные Мытищи. Как сообщил в своем Telegram-канале губернатор Андрей Воробьев, сейчас этот вопрос прорабатывается властями Московской области и Москвы.

Московское метро могут продлить до Мытищ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Андрей Воробьев также отметил, что в этом году метро придет в Долгопрудный: на "салатовый" ветке откроется станция "Физтех". Таким образом метро в шаговой доступности появится еще у 30 тысяч жителей области.

Отметим, что на территории Подмосковья уже есть станции метро: подземка пришла в Красногорск и Котельники.

Новости Москвы,Андрей Воробьев,Правительство московской области,
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