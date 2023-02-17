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1 час назад

Названы округа Москвы с большим интересом к новостройкам

Lenta.ruиещё 2

К концу января 2023 года наибольший спрос на новостройки среди административных округов столицы зафиксировали в Новой Москве (ТиНАО). Об этом сообщает Росреестр, материал есть в распоряжении «Ленты.ру».

Названы округа Москвы с большим интересом к новостройкам
Фото: Lenta.ruLenta.ru

За месяц в ТиНАО зарегистрировали 1,5 тысячи договоров — доля достигла 18,9 процента от общего числа. Округом Москвы с большим интересом к новостройкам также назвали Юго-Восточный АО, доля в котором достигла 14,2 процента. Топ-3 списка замкнул Западный округ с показателем в 13,7 процента.

Ниже в списке расположились Южный и Северный округа, где от общего числа договоров зарегистрировали 11,2 процента и 10,8 процента соответственно. При этом меньше всего договоров с новостройками подписали в Зеленоградском и Центральном округах — доли достигли 1,0 процента и 1,8 процента соответственно.

Ранее в Росреестре сообщили, что в январе 2023 года число заключенных в Москве договоров долевого участия сократилось на 20,6 процента по сравнению с результатом аналогичного периода 2022 года.

Новости Москвы,Росреестр,
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