Искусственный интеллект будет использоваться в 50 направлениях медицины в Москве

Технологии с применением искусственного интеллекта к концу года будут использоваться в 50 медицинских направлениях. Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.
"Мы активно развиваем искусственный интеллект в медицине. Сегодня технологии компьютерного зрения выявляют патологии по 19 направлениям лучевых исследований. А к концу года планируем открыть новые направления для разработчиков - всего станет больше 50. Буквально на днях с помощью ИИ стали распознавать сколиоз позвоночника на рентгене", - написал Собянин.
По его словам, все эти цифровые решения будут доступны для столичного здравоохранения. В общей сложности нейросети помогли врачам проанализировать больше 8,5 млн снимков лучевых исследований. Ученые разработали требования к умным алгоритмам и внедрили методику тестирования нейросетей. Теперь умные алгоритмы в режиме реального времени выявляют патологии различных заболеваний.
"Лучевая диагностика - не единственное направление, в котором ИИ ассистирует врачу. В поликлиниках работает система поддержки принятия врачебных решений. С ее помощью врачи уже поставили больше 9 млн предварительных диагнозов. Благодаря ИИ в среднем в 10 раз сократилось время на назначение дополнительных исследований и консультаций для подтверждения диагноза", - подчеркнул мэр.