Искусственный интеллект будет использоваться в 50 направлениях медицины в Москве

"Лучевая диагностика - не единственное направление, в котором ИИ ассистирует врачу. В поликлиниках работает система поддержки принятия врачебных решений. С ее помощью врачи уже поставили больше 9 млн предварительных диагнозов. Благодаря ИИ в среднем в 10 раз сократилось время на назначение дополнительных исследований и консультаций для подтверждения диагноза", - подчеркнул мэр.