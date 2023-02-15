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49 минут назад

Искусственный интеллект будет использоваться в 50 направлениях медицины в Москве

ТАССиещё 14

Технологии с применением искусственного интеллекта к концу года будут использоваться в 50 медицинских направлениях. Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

Искусственный интеллект будет использоваться в 50 направлениях медицины в Москве
Фото: 

"Мы активно развиваем искусственный интеллект в медицине. Сегодня технологии компьютерного зрения выявляют патологии по 19 направлениям лучевых исследований. А к концу года планируем открыть новые направления для разработчиков - всего станет больше 50. Буквально на днях с помощью ИИ стали распознавать сколиоз позвоночника на рентгене", - написал Собянин.

По его словам, все эти цифровые решения будут доступны для столичного здравоохранения. В общей сложности нейросети помогли врачам проанализировать больше 8,5 млн снимков лучевых исследований. Ученые разработали требования к умным алгоритмам и внедрили методику тестирования нейросетей. Теперь умные алгоритмы в режиме реального времени выявляют патологии различных заболеваний.

"Лучевая диагностика - не единственное направление, в котором ИИ ассистирует врачу. В поликлиниках работает система поддержки принятия врачебных решений. С ее помощью врачи уже поставили больше 9 млн предварительных диагнозов. Благодаря ИИ в среднем в 10 раз сократилось время на назначение дополнительных исследований и консультаций для подтверждения диагноза", - подчеркнул мэр.

Новости Москвы,Сергей Собянин,
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