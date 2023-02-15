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2 часа назад

2000 конфликтов в московских школах разрешили по-новому

Мослентаиещё 1

2000 конфликтов в московских школах разрешили по-новому, используя специальные службы примирения. О работе ШСП рассказал на официальном сайте мэра столицы руководитель городской службы примирения Городского психолого-педагогического центра Москвы столичного Департамента образования и науки Антон Коновалов.

2000 конфликтов в московских школах разрешили по-новому
Фото: «Лента.ру»«Лента.ру»

В школах используется восстановительный подход, включающий в себя технику конструктивного общения: активное слушание, я-высказывание и другие. Урегулировать разногласия помогает нейтральный посредник, который разбирается в ситуации и приглашает участников сесть за стол переговоров при их согласии.

2000 конфликтных ситуаций разрешили с помощью школьных служб примирения

«За столом переговоров каждый участник может проговорить свои чувства и переживания относительно сложившейся ситуации. Стороны обсуждают пути решения и договариваются, как будут действовать дальше, какой вклад в разрешение ситуации внесет каждый. Важно, что посредник не дает никаких советов», — сообщила специалист городской службы примирения Елена Женодарова.

Ранее в Москве школьников старших классов начнут обучать по-новому. Новый стандарт предпрофессионального образования внедрят в городских школах с 1 сентября 2023 года.

Новости Москвы,Антон Коновалов,
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