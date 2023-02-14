В Москве снизилось число телефонных мошенничеств

"За прошлый год зарегистрировано более 43 тыс. преступлений, связанных с дистанционным мошенничеством. <...> Это огромное количество пострадавших людей, которые попались на уловки мошенников. Если говорить про динамику, то в целом идет снижение на 7 тыс. случаев, если сравнивать с 2021 годом", - сказал он в ходе круглого стола в Общественной палате. Вместе с тем, по его словам, говорить о решении данной проблемы не приходится.