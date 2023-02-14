В Москве снизилось число телефонных мошенничеств

Число дистанционных мошенничеств в Москве в прошлом году снизилось на 7 тыс., но говорить о том, что проблема решена, не приходится, сообщил во вторник начальник управления информации и общественных связей столичного ГУ МВД Владимир Васенин.
"За прошлый год зарегистрировано более 43 тыс. преступлений, связанных с дистанционным мошенничеством. <...> Это огромное количество пострадавших людей, которые попались на уловки мошенников. Если говорить про динамику, то в целом идет снижение на 7 тыс. случаев, если сравнивать с 2021 годом", - сказал он в ходе круглого стола в Общественной палате. Вместе с тем, по его словам, говорить о решении данной проблемы не приходится.
Васенин добавил, что пожилые люди стали жертвами каждого пятого киберпреступления (8 тыс.). В свою очередь первый замначальника столичного ГСУ ГУ МВД России Александр Галицкий уточнил, что факты дистанционного мошенничества составляют 38% от всех преступлений, совершаемых в Москве.