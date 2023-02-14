В Москве за сутки выявили 1 862 случая заражения COVID-19

За прошедшие сутки в Москве зафиксировали 1 862 случая заболевания коронавирусной инфекцией, скончались 12 человек. Об этом говорится на портале стопкоронавирус.рф.

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

"Выявлено случаев за сутки – 1 862, госпитализированы 195 человек, выздоровели 3 115 человек, 12 человек умерли за сутки", – отмечается в сообщении.

Накануне в столице выявили 2 403 новых случая COVID-19. Всего с начала пандемии в Москве зафиксировали 3 383 249 случаев заражения. Уточняется, что выздоровели 3 181 078 человек, а скончались 48 047 пациентов.

Кроме того, Роспотребнадзор сообщил о росте заболеваемости гриппом и ОРВИ по сравнению с предыдущей неделей. Подчеркивается, что среди заболевших почти в 80% случаев выявляют вирусы гриппа В.