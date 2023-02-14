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1 час назад

Москвичи резко расхотели покупать жилье

Lenta.ruиещё 1

В январе 2023 года москвичи резко расхотели покупать готовое жилье — число сделок на вторичном рынке недвижимости столицы снизилось почти вдвое. К такому выводу пришли специалисты управления Росреестра по Москве в своем отчете. Пресс-релиз есть в распоряжении «Ленты.ру».

Москвичи резко расхотели покупать жилье
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По данным ведомства, в указанный период в столице заключили 7,67 тысячи договоров купли-продажи или мены жилья — на 45,3 процента меньше, чем в декабре 2022 года. По сравнению с январем 2021-го показатель снизился на 17,5 процента, а по сравнению с тем же месяцем в 2020-м — вырос на 0,9 процента.

«Январь показал достаточно высокую активность и уверенный спрос на покупку готовых квартир в столичном регионе. После значительного роста в прошлом году текущий январь скорректировался до значений двухлетнего периода, когда было зарегистрировано сопоставимое число переходов прав», — пояснил руководитель столичного управления Росреестра ИгорИгорь Майданов.

Ранее эксперты федеральной компании «Этажи» выяснили, что Москва стала лидером по снижению цен на «вторичку» в России. Средняя стоимость одного квадратного метра готовых квартир опустилась на 1,3 процента. Далее по этому показателю следуют Казань и Санкт-Петербург — там «квадрат» подешевел на 0,4 процента.

Новости Москвы,Игорь Майданов,Росреестр,
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