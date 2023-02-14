В Москве отремонтируют 30 помещений МФЦ «Мои документы»

В 2023 году в Москве отремонтируют 30 помещений центров госуслуг «Мои документы».

Фото: М. Денисова / mos.ru М. Денисова / mos.ru

Об этом сообщает НТВ.

В двух офисах проведут капитальный ремонт, ещё 26 офисов сделают доступнее для маломобильных граждан и построят один новый центр в районе Лианозово.

Также планируется создать флагман в торгово-развлекательном центре «Кунцево Плаза» на Ярцевской улице. Здесь будут работать более 60 окон приёма, медицинский кабинет «Моё здоровье», туристическое бюро «Мои путешествия», фотоателье «Моё фото», зона общественного питания и отдыха «Моё кафе». В центре организуют отдельный кабинет для регистрации брака и конференц-зал.