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27 минут назад

На катке ВДНХ состоялся ежегодный флешмоб «Россия за спорт!»

Чемпионат.com

11 февраля на катке ВДНХ — самом большом катке нашей страны — прошел масштабный флешмоб «Россия за спорт!», который организовала компания ZASPORT, официальный экипировщик Олимпийской команды России. В этом году флешмоб был приурочен к вековому юбилею спортивного общества «Динамо».

Анастасия Задорина, основатель бренда ZASPORT:

«Начиная с 2018 года мы проводим флешмоб «Россия за спорт!» на катке ВДНХ. И каждый раз собирается все больше участников, которые хотят поддержать спортсменов. Сегодня состоялся уже пятый наш флешмоб — его почетными гостями стали легендарные чемпионы из общества «Динамо», которому в 2023 году исполняется 100 лет. Мы гордимся их победами и для нас большая честь выйти на лед вместе с ними. Также мы пригласили молодых спортсменов, которые, я уверена, еще не раз порадуют своими достижениями российских болельщиков».

Механика флешмоба проста: под звуки гимна Российской Федерации участники поднимают над головами белые, синие и красные таблички, из которых складывается импровизированный флаг нашей страны.

Ведущей мероприятия стала олимпийская чемпионка по художественной гимнастике, спортсменка московского клуба «Динамо» Ульяна Донскова. Почетными гостями и участниками мероприятия были: двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию Софья Великая, олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Анастасия Татарева, олимпийская чемпионка по легкой атлетике Ирина Назарова, олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Светлана Нагейкина, серебряный призер Олимпийских игр по спортивной гимнастике Валерий Карасев, чемпионки мира, Европы и СССР по фехтованию Надежда Арская и Марина Соболева, волейболисты команды «Динамо-Олимп» и многие другие.

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