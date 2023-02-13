На катке ВДНХ состоялся ежегодный флешмоб «Россия за спорт!»

«Начиная с 2018 года мы проводим флешмоб «Россия за спорт!» на катке ВДНХ. И каждый раз собирается все больше участников, которые хотят поддержать спортсменов. Сегодня состоялся уже пятый наш флешмоб — его почетными гостями стали легендарные чемпионы из общества «Динамо», которому в 2023 году исполняется 100 лет. Мы гордимся их победами и для нас большая честь выйти на лед вместе с ними. Также мы пригласили молодых спортсменов, которые, я уверена, еще не раз порадуют своими достижениями российских болельщиков».