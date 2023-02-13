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44 минуты назад

Сергей Собянин рассказал об уникальных дорожных проектах 2023 года

Вечерняя Москваиещё 4

В этом году в столице планируется завершить строительство важнейших дорожных проектов, в частности Московского скоростного диаметра (МСД), Южной рокады и нескольких развязок на МКАД. Об этом в понедельник, 13 февраля, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Собянин рассказал об уникальных дорожных проектах 2023 года
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим МишинПресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

— Вместе с ранее построенными дорогами эти магистрали естественным образом сформируют Четвертое транспортное кольцо и тем самым создадут новую транспортную реальность для миллионов московских автомобилистов. В большинство районов средней части города можно будет проехать напрямую, кратчайшим путем, минуя МКАД, ТТК и центральную часть города, — отметил он.

Основной участок МСД, по словам мэра, уже введен в эксплуатацию, а до конца года откроется движение по южному участку МСД от шоссе Энтузиастов до МКАД в районе Варшавского шоссе. Также планируется завершить стыковку магистрали от Покровской улицы до Зенинского шоссе с казанской трассой на юго-востоке.

Кроме того, до конца этого года завершится строительство участка от Лухмановской до Покровской улицы и моста через реку Пехорку, написал Собянин в своем блоге.

До этого Дептранс Москвы подвел первые итоги после изменения правил проезда по МСД — так, менее 200 автомобилей в день используют МСД в качестве транзитной магистрали.

Новости Москвы,Сергей Собянин,
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