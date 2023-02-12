«Начнем с морозов»: москвичам рассказали о погоде на неделю

В Москве утро понедельника 13 февраля будет морозным, заявил руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов. По его словам, ночью температура может упасть до 10 градусов ниже нуля, однако днем воздух прогреется до плюсовых значений.

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Утро понедельника в столице мы начнем с морозов. Так, ночная температура на начало недели составит 10 градусов ниже ноля. Дневная же установится на значении 0–2 градуса тепла. Также ожидаются незначительные осадки и несильный ветер, — заявил Шувалов.

До этого научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд пообещал «мартовскую» погоду в столице в феврале. При этом, по словам синоптика, на протяжении всей первой недели месяца будет идти небольшой снег.