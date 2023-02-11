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29 минут назад

В ближайшие 15 часов Москву ждут "барическая пила" и мощный снегопад

Майк Габриелян

В ближайшие 15 часов Москву ждут мощный снегопад, штормовой ветер с метелями и «барическая пила» - стремительное понижение и повышение давления. О непогоде предупреждает Центр погоды «Фобос».

В ближайшие 15 часов Москву ждут "барическая пила" и мощный снегопад
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В субботу вечером в Москве начнется снег, он будет усиливаться, и станет максимально интенсивным с 21.00 до 03.00. В это время центр североатлантического циклона («глаз» бури) пройдет практически через российскую столицу.

В итоге в ближайшие 15 часов выпадет до 20% месячной нормы осадков. Высота снежного покрова за сутки вырастет с 27 до 33 см.

Вдобавок около 4 утра ветер усилится до опасных штормовых значений: его скорость будет достигать 15–20 м/с. С 4 до 9 утра закружат метели с ухудшением видимости до 1 км. Ветер ослабеет только к середине дня, а стихнет вечером.

Сильный ветер в воскресенье повлияет на температуру воздуха. При реальных показаниях термометров 2… 5 будет ощущаться 9… 12.

Кроме того, прогнозируется барическая пила. Давление понизится до 735 мм рт. ст., а затем стремительно вырастет на 17 единиц – к вечеру до 752 мм рт. ст.

Подобные колебания негативно отразятся на аллергиках, астматиках и гипертониках.

Ранее стало известно о прогнозе погоды на весну - 2023.

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