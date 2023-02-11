Москвичи отреагировали на работы Никаса Сафронова на стенах «Мосфильма»

Работы художника Никаса Сафронова на стенах «Мосфильма» запечатлел и показал на своей странице в Facebook (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) столичный фотограф Юрий Феклистов. Москвичи отреагировали на увиденное по-разному.
«На "Мосфильме" появились граффити, нарисованные самим Никасом Сафроновым!» — подписал серию опубликованных снимков Феклистов. На фотографиях можно увидеть изображения режиссеров Андрея Тарковского, Сергея Эйзенштейна, Владимира Меньшова и Аркадия Гайдая, а также композитора и автора музыки к нескольким десяткам кинофильмов Исаака Дунаевского.
«Просто невероятно!», «Дуня хорош», — написали в комментариях одни пользователи сети. «Не верю!», «Какой ужас», «Фу», — отреагировали другие.
«Вычитала, что эти граффити — части картин Сафронова, на которых деятели искусств окружены персонажами своих произведений... Но при перенесении на стены было решено ограничиться их портретами. Мне кажется, с персонажами смотрелось бы интереснее», — поделилась участница дискуссии.
Как ранее сообщали в «Мосфильме», идея увековечить память композитора и режиссеров «свежим и весьма оригинальным образом» принадлежит генеральному директору киностудии, кинорежиссеру Карену Шахназарову. Изображения Тарковского, Гайдая и Дунаевского появились там в августе-сентябре 2022 года. Портреты Меньшова и Эйзенштейна присоединились к ним позже.
Ранее воспоминаниями о граффити-культуре 1990-х поделился художник, куратор и теоретик уличного искусства, художественный руководитель смотра современного искусства «Здесь и Сейчас» Игорь Поносов. Именно в те годы в городе стали проводить молодежные фестивали нового формата, напомнил он.