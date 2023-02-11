МЧС предупредило москвичей о снегопаде и сильном ветре

В Москве с 18:00 11 февраля и до 9:00 12 февраля ожидаются метель, порывистый ветер, пишет Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МЧС.

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В ведомстве уточнили, что вечером в субботу, 11 февраля, в Москве возможен сильный снег, метель, усиление ветра с порывами до 17 м/с.

По данным МЧС, на дорогах возможны гололедица, снежные заносы.

В воскресенье, 12 февраля, погода в столице несколько улучшится. Вместе с тем, местами пройдет небольшой снег, порывы ветра будет достигать 17 м/с, на дорогах сохранится гололедица.