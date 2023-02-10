Названы районы Москвы с самыми дешевыми съемными квартирами

«Средняя однокомнатная квартира в этом районе предлагается за 25 тысяч рублей в месяц, двухкомнатная — за 31,2 тысячи рублей в месяц», — говорится в сообщении.

При этом средние ставки аренды по другим районам Западного округа оказались выше — 45 тысяч рублей в месяц за однокомнатную квартиру и 79 тысяч рублей за «двушку».

Второе место по наименьшей стоимости арендного жилья поделили Бирюлево Западное и Капотня — там снять квартиру можно в среднем за 30 тысяч рублей в месяц. Тройку лидеров замкнули Кузьминки — аренда квартиры в среднем обойдется здесь в 37 тысяч рублей, а в Западном Бирюлево — 38 тысяч рублей.