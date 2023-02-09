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21 час назад

Собянин: С 2010 года число занимающихся спортом жителей Москвы выросло в 2,6 раза

Российская Газетаиещё 46

С 2010 года число занимающихся спортом жителей Москвы выросло в 2,6 раза. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Собянин: С 2010 года число занимающихся спортом жителей Москвы выросло в 2,6 раза
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

"Мы продолжаем активно развивать спортивную инфраструктуру. С 2010 года, благодаря появлению множества общедоступных спортивных площадок, число занимающихся спортом горожан выросло в 2,6 раза - до 5,48 млн человек. В Москве действуют 29 тыс. 15 спортивных зон", - написал Собянин.

Говоря о том, что нового появится в инфраструктуре города для занятий спортом в этом году, мэр рассказал, что завершится строительство 14 объектов, в том числе Ледового дворца "Кристалл" и Дворца спорта "Некрасовка".

Также в число основных задач на 2023 год входит завершение капремонта 91 объекта, текущего ремонта 111 объектов и модернизация комплексов тренажеров и воркаута в парках и дворах, проведение 20 тыс. физкультурных и спортивных мероприятий.

Кроме того, в 2023 году запланирован запуск портала и мобильного приложения "Московский спорт", где по своим потребностям можно будет оперативно подобрать подходящие спортивные площадки, тренеров и не пропустить анонс спортивных событий.

Новости Москвы,Сергей Собянин,
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