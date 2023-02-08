Москвичи получили возможность цифрового управления своими домами

"Отсюда и фальсификации, и непрозрачность проведения собраний. Также не представляется возможным решение каких либо важных вопросов, так как не получается собрать кворум. Эта электронная платформа дает возможность проголосовать и из Африки в том числе. Во-первых, к ней предоставляется бесплатный доступ. Во-вторых, ей можно пользоваться даже с телефона. Более того, эта система подняла на ноги собственников 18+. Если раньше молодежь была в этом не особо задействована, то сейчас это поколение очень активно включается в общее собрание через электронные платформы. И я считаю, что это очень серьезный прорыв", - заключила она.