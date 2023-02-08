Москвичи получили возможность цифрового управления своими домами

Москвичи получили возможность цифрового управления своим жильем с помощью "Электронного дома". Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин во время встречи с президентом России Владимиром Путиным.
Он отметил, что раньше была очень серьезная проблема по управлению жилищным фондом, домами, потому что практически собрание в доме и принять решения было практически невозможно.
"Чтобы как-то решить эту проблему и вовлечь жителей в управление домом, чтобы они имели реальную возможность, мы создали систему "электронного дома", в которой сегодня жители могут принять все необходимые решения со своего смартфона, с телефона, с компьютера. Не нужно всем прибегать в подъезд и голосовать руками. И это голосование достоверное, потому что оно подкреплено соответствующими цифровыми паспортами. На этой базе можно принимать все решения", - заявил Собянин.
По мнению члена Общественной палаты Москвы, исполнительного директора Ассоциации общественного контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйства города Москвы "ЖКХ контроль города Москвы" Веры Москвиной, "Электронный дом" - это еще одна положительная московская практика.
"С общим собранием собственников всегда была неразрешимая проблема. Кроме того, это действительно дорого. Легитимным собрание считается, исключительно если соответствует кворуму, процент которого зависит вопроса, рассматриваемого на собрании. Но каждому собственнику в доме нужно послать почтовое уведомление заказным письмом, а это деньги, и очень много бумаги нужно на все. Мы посчитали, что в среднем на одно такое собрание тратится около 200 тысяч рублей", - сказала она.
Москвина также напомнила, что в среднем в московском доме проживает много людей, и собраться на провидение общего собрания фактически негде. Для этого нужно арендовать отдельную площадку. Кроме того, она подчеркнула, что собрать собственников в один день единовременно практически не представляется возможным.
"Отсюда и фальсификации, и непрозрачность проведения собраний. Также не представляется возможным решение каких либо важных вопросов, так как не получается собрать кворум. Эта электронная платформа дает возможность проголосовать и из Африки в том числе. Во-первых, к ней предоставляется бесплатный доступ. Во-вторых, ей можно пользоваться даже с телефона. Более того, эта система подняла на ноги собственников 18+. Если раньше молодежь была в этом не особо задействована, то сейчас это поколение очень активно включается в общее собрание через электронные платформы. И я считаю, что это очень серьезный прорыв", - заключила она.