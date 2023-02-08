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1 час назад

Сергей Собянин включил 10 новых стартовых площадок в программу реновации

Вечерняя Москва

В программу реновации включили еще 10 стартовых площадок в столице. Об этом в среду, 8 февраля, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Собянин включил 10 новых стартовых площадок в программу реновации
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Таким образом, новое жилье в восьми районах города получат 7,5 тысячи жителей из 41 старого дома.

— Первые новоселы въехали в новостройки пять лет назад. За это время в новые квартиры переселяется больше 107 тысяч человек. Мы помогаем всем желающим с переездом и оформлением документов, — отметил мэр.

В рамках реновации в столице построили 237 новостроек общей площадью 3,3 миллиона квадратных метров. Всего подобрано 575 стартовых площадок, а на этапе проектирования и строительства на данный момент находятся 382 дома, написал Собянин в своем Telegram-канале.

Накануне в рамках встречи с президентом РФ Владимиром Путиным мэр города рассказал, что строительство жилья в Москве увеличилось в два раза, а его качество значительно возросло. Уже сейчас в столице по реновации переселили 100 тысяч человек, а в ближайшие три года планируется переселить еще 200 тысяч.

Также «Вечерняя Москва» собрала основное из заявлений мэра и российского лидера.

Новости Москвы,Сергей Собянин,Владимир Путин,
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