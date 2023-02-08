«Самый холодный день»: синоптик рассказал москвичам о наступлении морозов

Сейчас при очень высоком давлении погодой в столице руководит облачность. Но уже сегодня небо начнет прояснятся, и среда станет самым холодным февральским днем в Москве. Так, столбик термометра встанет на отметке семь градусов ниже ноля. В тоже время ни ветра, ни сильных осадков в столице не ожидается, — заявил Шувалов.