ВДНХ отправит в космос свои символы к пятилетию центра «Космонавтика и авиация»

В апреле центру «Космонавтика и авиация» на ВДНХ исполнится пять лет. В честь этого события главная выставка страны отправит на Международную космическую станцию (МКС) свои символы.

Фото: Mos.ru Mos.ru

Кроме вымпелов центра, флагов России и ВДНХ, на орбиту полетят семь наклеек с макетами эмблем для космических экипажей, которые придумали участники семейного квеста «Космический экипаж».

Видео дня

Символы отправят на грузовом корабле «Прогресс МС-22», его запустят 9 февраля с космодрома Байконур. На МКС посылку примут космонавты госкорпорации «Роскосмос». Они запишут видео с поздравлениями центру, поставят автографы на каждом символе, а после отправят их обратно на Землю. Памятные подарки передадут обратно на выставку.

В июле 2019 года на орбиту вывели малый космический аппарат «ВДНХ-80». Его масса составляет около трех килограммов, а длина — 34 сантиметра. Через месяц, в день рождения ВДНХ, спутник передал звуковой сигнал. Он известил радиолюбителей всего мира о 80-летии главной выставки страны.

Центр «Космонавтика и авиация» на ВДНХ

Центр «Космонавтика и авиация» открыли 12 апреля 2018 года в отреставрированном историческом павильоне № 34 «Космос». Комплекс стал частью музейного города ВДНХ и крупнейшим космическим музеем страны.

В центре представлены исторические экспонаты, в том числе оригиналы и полноразмерные макеты космических аппаратов, скафандры, спутники и современные мультимедийные зоны. Для детей организовали специальные пространства, в которых они в игровой форме изучают космос.

Основные разделы экспозиции центра — «Космический бульвар», «Конструкторское бюро» и «Космодром будущего», «Космическая наука», «Космическая медицина и биология», «Альтернативные и нереализованные проекты».

В феврале 2022 года здесь открыли постоянную выставку «Космос. История павильона», а в сентябре — «Авиация. Мечты о полете». В экспозицию вошло более 90 макетов отечественных самолетов и мультимедийных объектов. Здесь все желающие могут совершить интерактивный полет над ВДНХ, изучить демонстрационную модель кабины российского авиалайнера МС-21, а специальная программа позволит сконструировать собственный самолет.

Семейный квест «Космический экипаж»

Семейный квест «Космический экипаж» начался в декабре 2021 года и проходил на двух площадках — на ВДНХ и в Музее космонавтики. Присоединиться к нему можно и в этом году. К участию приглашают родителей с детьми трех возрастов: от пяти до семи лет, от восьми до девяти лет и от 10 до 12 лет.

Во время квеста нужно последовательно посетить Музей космонавтики, территорию ВДНХ и интерактивный музейный комплекс «Буран», а также центр «Космонавтика и авиация».