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29 минут назад

Стало известно об изменении цен на «вторичку» в Москве

Мослентаиещё 1

Квартиры на рынке сторичного жилья в Москве начали дешеветь. Об динамике изменения цен «Мосленте» стало известно от специалистов федерального портала «Мир квартир».

Стало известно об изменении цен на «вторичку» в Москве
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«Что касается старого фонда, его стоимость неуклонно снижается, и чем старее дом, тем быстрее дешевеют в нем квартиры», — пояснил генеральный директор федерального портала «Мир квартир» Павел Луценко.

Так, квадратный метр вторичного жилья в январе текущего года подешевел на 1,2 процента в Ленинградской области, на 0,5 процента в Архангельске и Иркутске. На 0,4 процента снижение стоимости отмечено в Иркутске и Оренбурге. Показатель в минус 0,3 процента зафиксирован в Севастополе, Санкт-Петербурге и Белгороде. В Москве, Чебоксарах и Якутске квадратный метр подешевел на 0,1 процент.

В среднем же по стране за первый месяц года лот «вторички» подорожал на 0,6 процента, до 5138395 рублей, отметили специалисты.

Ранее были названы округа Москвы с максимально подорожавшим жильем в новостройках.

Новости Москвы,Павел Луценко,
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