Стало известно об изменении цен на «вторичку» в Москве

«Что касается старого фонда, его стоимость неуклонно снижается, и чем старее дом, тем быстрее дешевеют в нем квартиры», — пояснил генеральный директор федерального портала «Мир квартир» Павел Луценко .

Так, квадратный метр вторичного жилья в январе текущего года подешевел на 1,2 процента в Ленинградской области, на 0,5 процента в Архангельске и Иркутске. На 0,4 процента снижение стоимости отмечено в Иркутске и Оренбурге. Показатель в минус 0,3 процента зафиксирован в Севастополе, Санкт-Петербурге и Белгороде. В Москве, Чебоксарах и Якутске квадратный метр подешевел на 0,1 процент.