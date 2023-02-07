Контролеры «Московского паркинга» завершили обучение в VR-очках

Все контролеры «Московского паркинга» завершили курс интерактивного обучения в VR-очках, прошедший на базе МГУУ при Правительстве Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе ГКУ «Администратор Московского парковочного пространства» во вторник, 7 февраля.

— В прошлом году было запущено интерактивное обучение в VR-очках для контролеров «Московского паркинга» — все работники успешно прошли курс в МГУУ при Правительстве Москвы, — говорится в сообщении.

Обучение в VR-очках позволяет подготовить сотрудников к условиям реальной жизни. В процессе обучения специалисты учатся работать с водителями, корректно фиксировать номера и многое другое. По завершении курса контролеры отправляются на стажировку на уличных парковках.

До этого сообщалось, что ЦППК планирует увеличить штат для работы на новых Московских центральных диаметрах. Учебный центр перевозчика в городе Александрове Владимирской области обучит дополнительно более 300 машинистов.