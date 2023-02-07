Участок бывшей промзоны «Южное Очаково» реорганизуют в Москве

Заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что в Москве участок бывшей промзоны «Южное Очаково» реорганизуют по программе комплексного развития территорий.

Фото: mos.ru mos.ru

Об этом пишет НСН.

«Объём инвестиций в реорганизацию площадки оценивается в 8,28 млрд рублей, а ежегодный бюджетный эффект для столицы после реализации проекта — более чем в 717 млн рублей», — уточнил вице-мэр.

Участок сможет вместить 107 тыс. кв. м современных производств, магазинов и банков, создать более 2 тыс. рабочих мест.