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16 минут назад

Участок бывшей промзоны «Южное Очаково» реорганизуют в Москве

RT на русском

Заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что в Москве участок бывшей промзоны «Южное Очаково» реорганизуют по программе комплексного развития территорий.

Участок бывшей промзоны «Южное Очаково» реорганизуют в Москве
Фото: mos.rumos.ru

Об этом пишет НСН.

«Объём инвестиций в реорганизацию площадки оценивается в 8,28 млрд рублей, а ежегодный бюджетный эффект для столицы после реализации проекта — более чем в 717 млн рублей», — уточнил вице-мэр.

Участок сможет вместить 107 тыс. кв. м современных производств, магазинов и банков, создать более 2 тыс. рабочих мест.

Ранее URA.RU сообщало, что в Тюменской области крупным инвесторам, создающим в регионе центры обработки данных, снизили плату за аренду госимущества, а телекоммуникационные компании, в свою очередь, получили льготы по налогам.

Новости Москвы,Владимир Ефимов,
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