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18 минут назад

Расписание поездов Ярославского и Казанского направлений МЖД изменится в феврале

Вечерняя Москваиещё 1

В период с 9 по 28 февраля будет изменено расписание электричек Ярославского и Казанского направлений Московской железной дороги (МЖД). Об этом в среду, 8 февраля, сообщили в пресс-службе магистрали.

Расписание поездов Ярославского и Казанского направлений МЖД изменится
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

— В феврале изменится расписание пригородных поездов Казанского и Ярославского направлений МЖД в связи с ремонтно-путевыми работами, — говорится в сообщении.

На Ярославском направлении с 9 по 28 февраля (кроме 12, 19 и 26 февраля) планируется укладка четырех километров бесстыкового пути на участке Мытищи — Болшево. В связи с этим несколько электричек, курсирующих между Москвой и станциями «Мытищи», «Болшево», «Монино» и «Фрязино», проследует по укороченному маршруту или будет выведено из расписания.

На Казанском направлении пройдут путевые работы на разных участках: 13 и 14 февраля с 6:00 до 10:00 на участке Щурово — Голутвин; 14, 15 и 18 февраля с 8:30 до 12:30 на участке Рязань-1 — Лесок; с 20 по 22, 24 и 27 февраля с 8:20 до 14:20 на участке Авсюнино — Шатура.

Также стало известно об изменении расписания движения аэроэкспрессов, которые следуют в аэропорты Внуково и Шереметьево. В частности, расписание поездов изменится с 27 по 31 января и с 1 по 28 февраля.

Новости Москвы,Международный аэропорт Внуково,Аэропорт Шереметьево,
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