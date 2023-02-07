"За эти годы при вашей поддержке мы реализовали целый ряд проектов, связанных с наземным, подземным метро, дорогами. В частности, чуть больше года назад вы открывали БКЛ, две трети которой было тогда построено. Сейчас мы закончили ее полностью и в ближайшие дни, если вы сочтете возможным, то хотим с вашим участием открыть Большую кольцевую линию в целом по всему кругу", - отметил Собянин.