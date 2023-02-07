Запуск Большой кольцевой линии (БКЛ) московского метро планируется организовать в ближайшие дни. Об этом сообщил во вторник мэр Москвы Сергей Собянин на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Кремле.
"За эти годы при вашей поддержке мы реализовали целый ряд проектов, связанных с наземным, подземным метро, дорогами. В частности, чуть больше года назад вы открывали БКЛ, две трети которой было тогда построено. Сейчас мы закончили ее полностью и в ближайшие дни, если вы сочтете возможным, то хотим с вашим участием открыть Большую кольцевую линию в целом по всему кругу", - отметил Собянин.
Он добавил, что это событие станет серьезным подспорьем для развития метро, освобождения других линий.
"Это крупнейшая магистраль в мире среди всех кольцевых линий метро", - сказал он.