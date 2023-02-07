Пушкинский музей откроет музыкальный сезон 15 февраля

«Все концертные сезоны в мемориальной квартире тематические. В этом году нам захотелось сделать подарок музыкантам, потому что они этого заслуживают, и я предложила сделать сезон «портреты музыкантов». <…> В этом сезоне будет очень много концертов, посвященных композиторам, начиная от эпохи Ренессанса и заканчивая XXI веком», - сказала Де-Клерк.