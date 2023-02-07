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1 час назад

Пушкинский музей откроет музыкальный сезон 15 февраля

Агентство «Москва»

Государственный музей изобразительных искусств (ГМИИ) имени Пушкина в 2023 году посвятит концертный сезон «портретам музыкантов», открытие состоится в мемориальной квартире Святослава Рихтера. Об этом журналистам сообщила заведующая отделом музыкальной культуры Пушкинского музея Юлия Де-Клерк.

Пушкинский музей откроет музыкальный сезон 15 февраля
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Все концертные сезоны в мемориальной квартире тематические. В этом году нам захотелось сделать подарок музыкантам, потому что они этого заслуживают, и я предложила сделать сезон «портреты музыкантов». <…> В этом сезоне будет очень много концертов, посвященных композиторам, начиная от эпохи Ренессанса и заканчивая XXI веком», - сказала Де-Клерк.

Она добавила, что в рамках концертного сезона в мемориальной квартире пройдет новый цикл лекций «Виниломания», а также две крупные выставки - «Нина Дорлиак» и «Вокруг Кармен».

Первый концерт в мемориальной квартире Рихтера в 2023 году состоится 15 февраля, уточнили в пресс-службе Пушкинского музея.

Новости Москвы,Нина Дорлиак,Святослав Рихтер,
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