Демонтаж старой инфраструктуры начался на станции «Беговая» МЦД-1

На станции «Беговая» первого маршрута Московских центральных диаметров (МЦД-1) начался демонтаж старой инфраструктуры, что необходимо для строительства транспортно-пересадочного узла (ТПУ). Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

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«На «Беговой» МЦД-1 начался демонтаж старой инфраструктуры. Ее ждет масштабное обновление: здесь строят ТПУ, который объединит два диаметра и станцию метро», - говорится в материале.

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Как уточняется, сейчас на «Беговой» демонтируют старые платформы, начинают строить конкорс. Его оборудуют лифтами и эскалаторами, благодаря чему станет удобнее пользоваться станцией и маломобильным пассажирам, и родителям с детьми.

Как пояснили в пресс-службе, особенность станции «Беговая» заключается в том, что она будет кроссплатформенной: на одной из платформ можно будет пересесть с МЦД-1 на МЦД-4. Еще сохранят пересадку на Таганско-Краснопресненскую линию метро: появится возможность пользоваться сразу тремя линиями рельсового транспорта и строить множество маршрутов.

В пресс-службе напомнили, что с 25 декабря поезда МЦД-1, аэроэкспрессы и пригородные электрички останавливаются на «Беговой» на расположенных поблизости временных платформах. Временная инфраструктура позволила сохранить остановку и пересадку на метро даже на время реконструкции.

Отмечается, что станцией «Беговая» МЦД-1 ежедневно пользуются почти 20 тыс. пассажиров. В 2030 году ее пассажиропоток вырастет почти вдвое - до 38 тыс. человек в сутки. Чтобы справиться с потоком, инфраструктуру на станции строят с запасом - на десятилетия вперед.