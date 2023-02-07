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20 минут назад

Бочкарев: Строительство ФОК в Зябликово завершат в 2024 году

Агентство «Москва»

Работы по возведению физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном в столичном районе Зябликово будут завершены в начале 2024 года. Об этом сообщили в пресс-службе столичного комплекса градостроительной политики и строительства со ссылкой на заместителя мэра города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева.

Строительство ФОК в Зябликово завершат в 2024 году
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«К настоящему времени строители залили фундаментную плиту здания и приступили к устройству монолитных конструкций цокольного этажа. В течение февраля специалисты смогут приступить к возведению первого этажа будущего ФОК. В целом завершение основных строительных работ на объекте запланировано на начало следующего года», - приводятся в сообщении слова Бочкарева.

Заместитель мэра отметил, что общая площадь комплекса, возводимого на пересечении ул. Шипиловская и Орехового проезда, составит более 4 тыс. кв. м.

В свою очередь руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов, которого цитирует пресс-служба, рассказал, что в спортивном комплексе появятся бассейны: для взрослых размером 25 на 16 м и для обучения детей - 10 на 6 м. «Также в рамках проекта запланировано устройство тренажерного зала, медицинского блока, служебно-бытовых и административных помещений для персонала», - добавил Загрутдинов.

Глава департамента подчеркнул, что фасад спорткомплекса облицуют металлическими панелями.

«Как ранее отмечал мэр Москвы Сергей Собянин, возможность заниматься физкультурой сегодня есть у каждого москвича. Во всех районах строим общедоступные спортивные комплексы, обновляем площадки в парках и во дворах», - добавил Загрутдинов.

В пресс-службе напомнили, что в районе Зябликово, на пересечении ул. Шипиловская и Орехового проезда, где строится новый ФОК, проходят соревнования по бейсболу «Золотая ловушка». Кроме того, тут жил основоположник российского бадминтона, ветеран Великой Отечественной войны Олег Марков.

Новости Москвы,Рафик Загрутдинов,Олег Марков,Андрей Бочкарев,Сергей Собянин,
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