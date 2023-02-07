Строительство ФОК в Зябликово завершат в 2024 году

Работы по возведению физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном в столичном районе Зябликово будут завершены в начале 2024 года. Об этом сообщили в пресс-службе столичного комплекса градостроительной политики и строительства со ссылкой на заместителя мэра города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева.

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«К настоящему времени строители залили фундаментную плиту здания и приступили к устройству монолитных конструкций цокольного этажа. В течение февраля специалисты смогут приступить к возведению первого этажа будущего ФОК. В целом завершение основных строительных работ на объекте запланировано на начало следующего года», - приводятся в сообщении слова Бочкарева.

Заместитель мэра отметил, что общая площадь комплекса, возводимого на пересечении ул. Шипиловская и Орехового проезда, составит более 4 тыс. кв. м.

В свою очередь руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов, которого цитирует пресс-служба, рассказал, что в спортивном комплексе появятся бассейны: для взрослых размером 25 на 16 м и для обучения детей - 10 на 6 м. «Также в рамках проекта запланировано устройство тренажерного зала, медицинского блока, служебно-бытовых и административных помещений для персонала», - добавил Загрутдинов.

Глава департамента подчеркнул, что фасад спорткомплекса облицуют металлическими панелями.

«Как ранее отмечал мэр Москвы Сергей Собянин, возможность заниматься физкультурой сегодня есть у каждого москвича. Во всех районах строим общедоступные спортивные комплексы, обновляем площадки в парках и во дворах», - добавил Загрутдинов.