Стало известно о наиболее подходящем столице жанре кино

«Москва сегодня — это антиутопия. Она красивая, современная, у нее свое, особенное освещение. На улицах фонари светят голубым светом вместо желтого. Это очень заметно. Особенно нам, Московской кинокомиссии. Ведь когда мы добиваемся разрешения на съемку города, мы обращаем внимание на то, что именно и где будет сниматься», — поделилась киновед.