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1 час назад

В Москве откроют почти две тысячи пунктов вакцинации животных от бешенства

Москва24иещё 2

В Москве откроют почти две тысячи специальных пунктов вакцинации животных от бешенства в 2022 году. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

В Москве откроют почти две тысячи пунктов вакцинации животных от бешенства
Фото:  портал мэра и правительства Москвы портал мэра и правительства Москвы

"Вакцинация питомцев — единственный способ не допустить распространения бешенства. Уже давно в Москве животных прививают проверенной и эффективной российской вакциной. Для удобства жителей города работают временные прививочные пункты в шаговой доступности", – отметил председатель столичного комитета ветеринарии Алексей Сауткин.

Вакцинировать свое животное можно на бесплатной основе. Специальные места есть по всему городу, а в теплое время года часть из них открывается рядом с площадками для выгула. Записываться в пункты не нужно, необходимо лишь проверить график работы. Еще вакцинировать питомца можно в любой из 26 государственных ветеринарных клиник.

Также в Москве более двух лет работает сервис, который напомнит владельцам кошек и собак о плановой прививке их любимцев. Уведомления приходят за 30 дней до процедуры. Подключить напоминания можно на портале mos.ru, приложении "Госуслуги" и на приеме у специалиста в любой государственной ветклинике.

Ранее сообщалось, что на портале мэра и правительства Москвы запустили спецпроект "Как стать суперхозяином", который содержит советы и профессиональные инструкции для владельцев животных. Также в нем объединили услуги и сервисы, необходимые для заботы о животных. Владельцам будет доступна вся актуальная информация о регистрации, чипировании, необходимых прививках и врачебных осмотрах.

Новости Москвы,Алексей Сауткин,Правительство Москвы,
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