В Москве появилась смотровая площадка с видом на площадь трех вокзалов

На Казанском вокзале столицы заработала смотровая площадка. Теперь пассажиры и все желающие могут взглянуть на красавицу-Москву сверху, сообщает пресс-служба РЖД.

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С новой площадки открывается прекрасный вид на сталинские высотки, Останкинскую телебашню, саму площадь трех вокзалов и скульптуру дракона Зиланта – древнего символа Казани, изображенного на флаге и гербе города. Этот позолоченный флюгер вновь украсил вокзальную башню после реконструкции.

Также пассажиры могут стать участниками аудиоэкскурсии и познакомиться с богатой историей одного из самых красивых вокзальных комплексов нашей страны. Для этого на Казанском вокзале работает проект аудиогида. Например, с его помощью экскурсанты могут узнать, каким образом главный советский архитектор Москвы Алексей Щусев связан с мавзолеем, какие художники расписывали вокзал и многое другое.

Продолжительность аудиоэкскурсии составит 20 минут. Посетители могут купить билеты по индивидуальным, семейным и детским тарифам. Экскурсанты могут попробовать также приветственный напиток. Всю информацию можно уточнить в зале официальных лиц и делегаций или по телефону: +7 (499) 266-03-37.