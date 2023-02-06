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49 минут назад

Движение поездов от «Курской» до «Щелковской» на синей ветке метро приостановили

Агентство «Москва»иещё 8

Движение поездов от станции «Курская» до станции «Щелковская» Арбатско-Покровской линии Московского метрополитена приостановлено, сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«На Арбатско-Покровской линии нет движения поездов от «Курской» до «Щелковской» для проверки инфраструктуры. В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами», - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что на восточном участке Арбатско-Покровской линии временно увеличены интервалы движения поездов для проверки инфраструктуры.

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