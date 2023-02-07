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2 часа назад

В Москве за сутки выявили 1 523 случая коронавируса

Москва24иещё 4

За минувшие сутки в столице зарегистрировали 1 523 новых случая коронавирусной инфекции. Об этом свидетельствуют данные портала стопкоронавирус.рф.

В Москве за сутки выявили 1 523 случая коронавируса
Фото: depositphotos/Subbotinadepositphotos/Subbotina

В больницу попали еще 156 человек, вылечились 3 173 пациента. От болезни скончались 10 человек.

Всего в Москве выявлено 3 363 680 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 3 164 183 человека, умерли 47 969.

Ранее вирусолог, заведующий лабораторией геномной инженерии МФТИ Павел Волчков рассказал, для кого наиболее опасен подвид коронавируса "Кракен". Перед лицом заражения уязвимы переболевшие до "Омикрона", а также не привитые и не ревакцинированные люди.

Новости Москвы,Общество,COVID-19,Павел Волчков,
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