В Москве за сутки выявили 1 523 случая коронавируса

За минувшие сутки в столице зарегистрировали 1 523 новых случая коронавирусной инфекции. Об этом свидетельствуют данные портала стопкоронавирус.рф.

В больницу попали еще 156 человек, вылечились 3 173 пациента. От болезни скончались 10 человек.

Ранее вирусолог, заведующий лабораторией геномной инженерии МФТИ Павел Волчков рассказал, для кого наиболее опасен подвид коронавируса "Кракен". Перед лицом заражения уязвимы переболевшие до "Омикрона", а также не привитые и не ревакцинированные люди.