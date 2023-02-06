Москвичам пообещали «много света»

«На протяжении всей недели погоду в Москве будет определять антициклон, а это значит, что будет много света, достаточно солнца, преимущественно без осадков, ветер будет слабенький, то есть радостная и хорошая погода нас ожидает. Если говорить о температуре, то она будет меняться в течение недели», — рассказал метеоролог.