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1 час назад

Стала известна судьба знаменитого кинотеатра в Доме на набережной

Мослентаиещё 1

Судьба знаменитого столичного кинотеатра в Доме на набережной была раскрыта в материале «Мосленты». Стало известно, что «Ударник» собираются восстановить в ближайшее время.

Стала известна судьба знаменитого кинотеатра в Доме на набережной
Фото: МослентаМослента

«"Ударник" восстановят как фестивальный и премьерный кинотеатр. Работы по возрождению кинотеатра начнутся в 2023 году», — сообщила изданию представитель кинотеатра Светлана Максимченко.

В здании сделают несколько кинозалов, кафе, книжный магазин, пространства для просветительских и выставочных проектов. На крыше планируется открыть террасу и смотровую площадку.

На данный момент проводятся работы по проектированию будущего кинотеатра, согласования для начала работ планируется получить в текущем году.

Ранее россияне обсудили популярный в СССР столичный кинотеатр «Прогресс».

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